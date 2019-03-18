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Стрельба в городе Утрехт

Турецкая разведка расследует нападение в Утрехте

Спецслужбы выясняют, было ли это бытовым насилием или терактом, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Национальная разведывательная организация Турции расследует нападение, совершенное голландцем турецкого происхождения в городе Утрехт в Нидерландах. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала Kanal 7.

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"Сейчас проводится расследования, чтобы определить, было ли это нападение бытовым насилием или террористическим актом. Наша Национальная разведывательная организация этим занимается", - подчеркнул он.

Между тем, МИД Турции решительно осудило нападение в Утрехте, "независимо от того, кто является преступником, и какие у него были мотивы".

Нападавший, идентифицированный полицией как 37-летний мужчина турецкого происхождения по имени Гёкмен Таныш, задержан. В полиции не исключают, что он имел террористические мотивы, однако некоторые турецкие СМИ предположили, что атака осуществлена по семейным причинам.

Теги
ТурцияНидерландыЭрдоган, Реджеп ТайипСтрельба в городе Утрехт
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