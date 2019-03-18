Турецкая разведка расследует нападение в Утрехте

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Национальная разведывательная организация Турции расследует нападение, совершенное голландцем турецкого происхождения в городе Утрехт в Нидерландах. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала Kanal 7 .

Что известно об инциденте со стрельбой в Утрехте

"Сейчас проводится расследования, чтобы определить, было ли это нападение бытовым насилием или террористическим актом. Наша Национальная разведывательная организация этим занимается", - подчеркнул он.

Между тем, МИД Турции решительно осудило нападение в Утрехте, "независимо от того, кто является преступником, и какие у него были мотивы".

Нападавший, идентифицированный полицией как 37-летний мужчина турецкого происхождения по имени Гёкмен Таныш, задержан. В полиции не исключают, что он имел террористические мотивы, однако некоторые турецкие СМИ предположили, что атака осуществлена по семейным причинам.