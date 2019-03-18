Стрельба в Утрехте. Нападавший задержан, мотивы неясны

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала 37-летнего мужчину, открывшего стрельбу в трамвае Утрехта. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции руководитель регионального подразделения правоохранительных органов Роб ван Брей.

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По его данным, в результате атаки, произошедшей в понедельник в первой половине дня, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. По словам медиков, три человека находятся в тяжелом состоянии. Гражданство лиц, погибших и получивших ранения в результате инцидента, не сообщается. Посольство РФ в Нидерландах информировало, что "находится в контакте с правоохранительными органами". Позднее телеканал RTV Utrecht сообщил, что в результате инцидента погиб отец двух студентов Утрехтской христианской гимназии. Учебное заведение уже проинформировало родителей всех учеников, что намерено во вторник почтить память погибшего. Оно отменило все тесты и перенесло на несколько дней крайние сроки сдачи письменных и устных заданий. Кто стоит за атакой? Совершившего нападение мужчину правоохранительные органы идентифицировали как 37-летнего Гёкмена Таныша, имеющего турецкое происхождение. Какими мотивами он руководствовался, пока остается неизвестным. В полиции не исключают, что нападавший имел террористические цели, однако ряд СМИ предполагает, что атака осуществлена по семейным причинам.

В пользу последней версии говорят распространенные местной прессой заявления знакомых Таныша. Они утверждают, что мужчина имел психологические и семейные проблемы, обострившиеся после развода год или два назад. Возможно, его целью была бывшая супруга или кто-то из ее родственников. Однако окончательный ответ предстоит дать сотрудникам следственных органов. Кроме того, как сообщили в полиции, арестован еще один человек. Подробности не сообщаются, однако утверждается, что он причастен к инциденту. Пропал из поля зрения? Как отметила Нидерландская телерадиовещательная корпорация, Таныш был известен правоохранительным органам: с 2012 по 2017 год он проходил по ряду дел, в том числе по обвинениям в грабеже, вождении в нетрезвом состоянии, применении огнестрельного оружия, попытке убийства и изнасиловании. Ни ван Брей ни мэр Утрехта Ян ван Занен в ходе пресс-конференции не смогли дать внятного объяснения, почему мужчина не находился под пристальным вниманием правоохранительных органов и как он смог скрываться целый день от полиции, прежде чем его арестовали ближе к вечеру. Как сообщил на отдельной пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, во вторник на всех государственных зданиях будут приспущены флаги в знак уважения к погибшим и их родственникам. Распоряжение также касается муниципалитетов, провинций и дипломатических представительств Нидерландов за рубежом. По данным очевидцев, в Утрехте флаги уже приспущены. "Вокруг инцидента остается много вопросов и слухов, мотивы организатора атаки по-прежнему неизвестны", - констатировал глава правительства. Утром Рютте проводил встречу коалиционного правительства, которая была прервана в связи с атакой. Вместо этого премьеру пришлось созывать экстренную министерскую встречу для обсуждения инцидента. В завершении премьер заверил, что эта ситуация не затронет выборы в советы провинций, которые должны пройти уже через два дня, 20 марта. Жизнь возвращается в привычное русло Сразу после атаки террористическая угроза для провинции Утрехт была повышена до пятого (наивысшего) уровня. Вслед за арестом подозреваемого угроза вновь была снижена до четвертого уровня, действующего по всей стране.