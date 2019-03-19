ОНК: основатель Baring Vostok жалуется, что не получает в СИЗО писем от близких

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Основатель компании Baring Vostok Майкл Калви жалуется, что в СИЗО он не получает писем и не может связаться с близкими по телефону. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили Калви и другого фигуранта его дела, Филиппа Дельпаля, в спецтюрьме внутри "Матросской тишины". Оба они жалуются, что им не доходят письма от близких, которые те отправили в это СИЗО, а также их близким не доходят письма, которые обвиняемые написали из стен изолятора", - сказал Мельников. По его словам, правозащитники попросили руководство СИЗО оказать содействие в своевременном получении корреспонденции фигурантами дела Baring Vostok.

Мельников отметил, что следователь не дал Калви возможность позвонить по телефону своим близкими. "По закону обвиняемому могут предоставить право на звонок с разрешения следователя. Во время этой беседы они не должны обсуждать материалы и ход дела. Однако часто следствие использует свои полномочия на разрешения звонка для давления на обвиняемого", - сказал ответственный секретарь ОНК.

По словам Мельникова, Калви в ходе встречи с ним выразил желание передать в тюремную библиотеку СИЗО "Матросская тишина" свои личные книги на английском языке.

"Калви читает книги на английском, которые имеются в библиотеке СИЗО, также он попросил передать ему несколько книг от близких. Эту литературу он хочет оставить в СИЗО после того, как он выйдет оттуда. Это связано с тем, что книги на иностранных языках читают не только арестанты-иностранцы, но и те, кто изучает иностранные языки, находясь под арестом", - рассказал Мельников. По его словам, члены ОНК передали пожелания Калви руководству следственного изолятора, где содержится основатель Baring Vostok.

"В целом жалоб на условия содержания у Калви и Дельпаля нет. Первый содержится в восьмиместной камере, в которой, кроме него, еще семь арестантов. Второй находится в небольшой камере. Отношения с сокамерниками складываются у обоих хорошо", - заключил Мельников.