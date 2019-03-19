Полиция опровергла данные об освобождении двух подозреваемых по делу о стрельбе в Утрехте

ГААГА, 19 марта. /ТАСС/. Голландская полиция опровергла во вторник информацию об освобождении двух человек, задержанных в связи с делом о стрельбе в Утрехте.

Об этом свидетельствует распространенное в Twitter сообщение правоохранительных органов.

"Что касается трех подозреваемых, которые были задержаны в связи с инцидентом со стрельбой, эти три человека по-прежнему находятся под стражей и по-прежнему считаются подозреваемыми", - подчеркнули в полиции.

Ранее мэр города Ян ван Занен заявил, что правоохранительные органы отпустили на свободу двух подозреваемых, а в заключении остается лишь сам нападавший Гёкмен Таныш.