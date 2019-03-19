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Стрельба в городе Утрехт

Полиция опровергла данные об освобождении двух подозреваемых по делу о стрельбе в Утрехте

Ранее мэр города Ян ван Занен заявил, что правоохранительные органы отпустили на свободу двух подозреваемых, а в заключении остается лишь сам нападавший Гёкмен Таныш

ГААГА, 19 марта. /ТАСС/. Голландская полиция опровергла во вторник информацию об освобождении двух человек, задержанных в связи с делом о стрельбе в Утрехте.

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Об этом свидетельствует распространенное в Twitter сообщение правоохранительных органов.

"Что касается трех подозреваемых, которые были задержаны в связи с инцидентом со стрельбой, эти три человека по-прежнему находятся под стражей и по-прежнему считаются подозреваемыми", - подчеркнули в полиции.

Ранее мэр города Ян ван Занен заявил, что правоохранительные органы отпустили на свободу двух подозреваемых, а в заключении остается лишь сам нападавший Гёкмен Таныш.

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