Прокуратура Нидерландов не установила личной связи утрехтского стрелка с жертвами

ГААГА, 19 марта. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов сообщила во вторник, что не обнаружила личной связи между мужчиной, открывшим стрельбу в трамвае в голландском городе Утрехт, и его жертвами.

"В понедельник вечером полиция сообщила об аресте основного подозреваемого, - напомнили в ведомстве. - К настоящему моменту следствие не установило связи между ним и его жертвами. В ходе ареста у подозреваемого было обнаружено огнестрельное оружие".

В рамках расследования правоохранительные органы также провели обыски в различных местах в Утрехте и за его пределами. Помимо основного подозреваемого были задержаны еще два человека, 23-летний и 27-летний мужчины из Утрехта. Следователи ведут их допрос с целью установления возможной причастности к преступлению. "Расследование продолжается, в настоящий момент имеются основания полагать, что нападавший имел террористические мотивы, - добавили в прокуратуре. - Среди всего прочего в угнанной им машине было найдено письмо, которое дает основания для соответствующих подозрений. Однако другие мотивы также не исключаются".

В ведомстве также скорректировали информацию относительно пострадавших. По имеющимся данным, в результате атаки, произошедшей в понедельник в первой половине дня, три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения. Кроме того, в возникшей суматохе еще четыре человека получили незначительные травмы, в том числе при падении.

Мотивы совершенного преступления являются на данный момент одним из главных вопросов. Ранее ряд СМИ предположили, что атака была совершена по семейным причинам, а целью нападавшего - 37-летнего мужчины турецкого происхождения по имени Гёкмен Таныш - являлась бывшая супруга или ее родственники.

По распоряжению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, во вторник на всех государственных и муниципальных зданиях приспущены флаги в знак уважения к погибшим и их родственникам. Нижняя палата национального парламента во вторник намерена почтить минутой молчания жертв трагедии, а также погибших в результате терактов в Новой Зеландии. На церемонии планируется присутствие премьера.