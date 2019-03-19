СМИ: напавший на мечети в Новой Зеландии посещал Польшу в 2018 году

ВАРШАВА, 19 марта. /ТАСС/. Польские правоохранительные органы выяснили, что задержанный по обвинению в нападении на мечети в Новой Зеландии посещал Польшу в декабре 2018 года. Об этом сообщила во вторник радиостанция RMF FM .

По данным радиостанции, мужчина проехал по польской территории около 2 тыс. км. Он перемещался как по автострадам, так и по дорогам местного значения. Это удалось выяснить благодаря отслеживанию его телефона.

Сейчас польские спецслужбы проверяют, контактировал ли он с кем-то из местных жителей. Ведется анализ записей с камер видеонаблюдения. Известно также, что из Польши он поехал в Литву.

Заняться польским следом в этом деле власти Польши решили из-за манифеста, который был опубликован одним из участников теракта. В нем фигурирует название республики. Кроме того, на оружии, которое использовали нападавшие, оказалась надпись на польском языке - имя Феликса Потоцкого - гетмана, который сражался с турками под Веной во времена короля Яна III Собеского (1629-1696).