{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

СМИ: напавший на мечети в Новой Зеландии посещал Польшу в 2018 году

По данным радиостанции RMF FM, это удалось выяснить благодаря отслеживанию его телефона

ВАРШАВА, 19 марта. /ТАСС/. Польские правоохранительные органы выяснили, что задержанный по обвинению в нападении на мечети в Новой Зеландии посещал Польшу в декабре 2018 года. Об этом сообщила во вторник радиостанция RMF FM.

На эту тему
Стрельба в Утрехте. Нападавший задержан, мотивы неясны

По данным радиостанции, мужчина проехал по польской территории около 2 тыс. км. Он перемещался как по автострадам, так и по дорогам местного значения. Это удалось выяснить благодаря отслеживанию его телефона.

Сейчас польские спецслужбы проверяют, контактировал ли он с кем-то из местных жителей. Ведется анализ записей с камер видеонаблюдения. Известно также, что из Польши он поехал в Литву.

Заняться польским следом в этом деле власти Польши решили из-за манифеста, который был опубликован одним из участников теракта. В нем фигурирует название республики. Кроме того, на оружии, которое использовали нападавшие, оказалась надпись на польском языке - имя Феликса Потоцкого - гетмана, который сражался с турками под Веной во времена короля Яна III Собеского (1629-1696).

Теги
ЛитваНовая ЗеландияПольшаСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
Дело о госизмене в Роскосмосе
Суд в Москве вновь продлил арест обвиняемому в госизмене ученому Кудрявцеву
Он будет содержаться под стражей до 20 мая
Читать полностью