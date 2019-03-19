Полиция Новой Зеландии 20 марта завершит процедуру идентификации жертв терактов

СИДНЕЙ, 20 марта. /ТАСС/. Семьи 21 погибшего в результате нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче получили тела своих родных для погребения и, как ожидается, процедура идентификации всех жертв теракта будет закончена в среду до конца дня. Об этом сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, выступая на брифинге для СМИ.

"Сегодня до конца дня мы планируем закончить процедуру идентификации всех тел и передать их родственникам для погребения. Однако, нельзя не предполагать, что в этой процедуре могут возникнуть какие-то непредвиденные сложности. На данный момент в процессе осмотра и идентификации жертв заняты порядка 120 человек: врачи, прозекторы и офицеры полиции, которые стараются все сделать как можно быстрее", - отметил комиссар.

Буш также сообщил, что в совместном расследовании преступления заняты не только полиция и спецслужбы Новой Зеландии, но и федеральная полиция Австралии, ФБР США и спецслужб ряда других стран мира. "Это в полном смысле слова интернациональное расследование. Сейчас мы имеем полную поддержку правоохранительных и специальных служб США, Австралии и еще пяти стран мира, что позволит нам восстановить полную и исчерпывающую картину преступления для суда в кратчайшие сроки", - сказал Буш.