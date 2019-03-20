Прокурор Гаагского трибунала выразил удовлетворение пожизненным приговором Караджичу

ГААГА, 20 марта. /ТАСС/. Пожизненный приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу является важным посланием, что справедливость может восторжествовать над злом. Об этом заявил в среду прокурор Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Серж Браммерц.

"Созданный ООН трибунал признал Караджича виновным в преступлениях и приговорил к пожизненному заключению, послав важное послание, что справедливость может восторжествовать над злом, - отметил он. - Сегодня жертвы преступлений наконец убедились, что Караджич ответил за свои деяния".

"Противники трибунала могут сказать, что это решение является вердиктом против сербского народа, - сказал Браммерц. - Я с этим категорически не согласен. Ответственность за преступления лежит на самом Караджиче, а не его сообществе". "Другие могут сказать, что Караджич является героем, защищавшим свой народ, - продолжил прокурор. - Однако суд доказал обратное. Караджич войдет в историю как военный преступник, ответственный за ужасные человеческие страдания".

С учетом этого он призвал ответственных официальных лиц "способствовать принятию фактов, установленных в ходе суда, в качестве основы для примирения". "А вот отрицание преступлений и прославление военных преступников допускаться не должно", - добавил Браммерц.