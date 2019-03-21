Губернатор Воронежской области поручил создать комиссию после взрыва газа в котельной

ВОРОНЕЖ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Воронежской области по поручению губернатора Адександра Гусева создадут комиссию, которая расследует причины взрыва газа в котельной поселка Масловский Новоусманского района, из-за чего одна женщина погибла, вторая получила ранения, а еще 18 жилых домов, школа и детский сад остались без отопления. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что в четверг около 10:30 мск произошел взрыв газа в автономной котельной на территории поселка Масловский Новоусманского района Воронежской области. В результате одна женщина 1949 года рождения погибла, вторая женщина 1990 года рождения доставлена в Новоусманскую райбольницу.

"Губернатор Александр Гусев поручил создать комиссию по ситуации со взрывом котельной в Новоусманском районе, в результате которого погибла проходившая мимо местная жительница, а также без отопления остались 18 жилых домов поселка и социальные объекты - школа и детский сад", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным пресс-службы, по поручению губернатора все оставшиеся без отопления объекты будут подключены к резервной котельной. "Губернатор направил соболезнования семьей погибшей и поручил оказать родственникам женщины материальную помощь", - говорится в сообщении.

Как добавили в управлении Следственного управления СК по региону, Новоусманский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку по факту взрыва газовой котельной и гибели человека. По данным пресс-службы прокуратуры по Воронежской области, в ведомстве также начали после ЧП "проверку по соблюдению законодательства на взрывопожароопасных объектах".

В настоящее время в поселке Маловский Новоусманского района температура воздуха составляет 5 градусов, осадков нет, ветер около 5-6 м/с.