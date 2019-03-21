Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями

ГААГА, 21 марта. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу в трамвае в Утрехте, предстанет перед судьями в пятницу. Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".

"Расследование на данный момент продолжается, - отметили в ведомстве. - Как и сообщалось ранее, связи между подозреваемым и жертвами не установлено. Следствие склонно предполагать, что подозреваемый не получал помощи от других лиц в инциденте".

Вместе с тем, специалистам еще только предстоит выяснить, "действовал ли нападавший исключительно из террористических побуждений, или его действия являлись следствием личных проблем в комбинации с радикальными идеями". Мужчине также предстоит пройти психиатрическое обследование, добавили в прокуратуре.

Что касается другого подозреваемого, задержанного в связи с инцидентом во вторник днем, то в настоящее время не исключается, что он играл определенную роль, но не связан непосредственно с самим инцидентом со стрельбой.

В результате атаки, произошедшей 18 марта, три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения. Кроме того, в возникшей суматохе еще четыре человека получили незначительные травмы, в том числе при падении.