СМИ: вскрытие не выявило радиоактивного отравления свидетельницы по делу Берлускони

РИМ, 21 марта. /ТАСС/. Первые результаты проведенных анализов после вскрытия тела скончавшейся модели, давшей показания против экс-премьера Сильвио Берлускони, не выявили следов радиоактивного отравления. Об этом сообщает в четверг агентство ANSA со ссылкой на источники следствия.

Ранее стало известно, что в организме Иман Фадил были обнаружены металлы, в частности кадмий и сурьма в количествах, во много раз превышающих норму. По факту смерти 34-летней женщины открыто расследование по подозрению о преднамеренном убийстве. Сама Фадил, госпитализированная 29 января, говорила, что ее отравили, однако источники в прокуратуре предполагают, что на эту мысль женщину могли натолкнуть медики и персонал больницы.

Она скончалась через месяц безуспешного лечения от отказа ряда органов. Следствие не исключает версию смертельного скоротечного заболевания.

Считается, что Фадил, модель марокканского происхождения, была ключевой свидетельницей обвинения по громкому скандальному "делу Руби", названному так по имени главной фигурантки - марокканской танцовщицы Каримы аль-Маруг. Берлускони обвинялся в интимных отношениях с ней за плату до достижения ею совершеннолетия. Следствие началось в 2010 году, когда тот занимал пост главы правительства. Впоследствии политик был полностью оправдан.

82-летний Сильвио Берлускони является бессменным лидером партии "Вперед, Италия!". Недавно он объявил, что намерен баллотироваться на предстоящих в конце мая выборах в Европарламент. Сам политик уже заявил, что не был знаком с Фадил.