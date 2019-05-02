Поджог и неосторожное обращение с огнем стали основными версиями пожара в ТРЦ Иркутска

ИРКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем рассматриваются в качестве версий пожара в торгово-развлекательном центре Иркутска, из которого в четверг эвакуировали почти 2 тыс. посетителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Следственным органам предстоит выяснить, произошел ли пожар из-за неосторожного обращения с огнем или это был умышленный поджог", - сказали в пресс-службе.

Дознаватели и специалисты пожарной испытательной лаборатории МЧС установили, что возгорание началось на кровле снаружи здания. В месте, где начался пожар, нет электросетей и отсутствовали нагревательные приборы. Эксперты изъяли утеплитель со следами нефтепродуктов и направили на экспертизу.

Как сообщал ТАСС, пожар на площади 20 кв. м произошел днем в четверг в крупном торгово-развлекательном центре Иркутска "Сильвер молл". На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания шел дым. Погибших и пострадавших нет.