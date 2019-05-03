Пожар на складах на северо-востоке Петербурга ликвидирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали крупный пожар на складах на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по городу, превышения показателей вредных веществ в воздухе не обнаружено.

"Пожар ликвидирован. Превышения показателей вредных веществ на месте пожара не зарегистрированы", - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что пожар на складах начался в четверг поздно вечером. Огонь охватил площадь в 300 кв. м. Ранг пожара был повышен до номера 2. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара были привлечены 26 единиц техники и 106 человек личного состава. На месте также работают специалисты, замеряющие выброс вредных веществ.