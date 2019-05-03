На участке железной дороги в Карелии восстановлено движение после ДТП

ТАСС, 3 мая. Движение поездов на участке железной дороги в Карелии, где произошло ДТП, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

"Маневровый поезд прибыл к месту происшествия. Пассажирский состав сейчас транспортируется в город Сортавала. Движение возобновлено. Повреждений железнодорожных путей и линий электропередачи на месте происшествия нет", - сказал представитель пресс-службы управления.

Собеседник добавил, что ДТП не отразилось на графике работы железной дороги в целом. "По этой линии поезда ходят редко. Нарушений в расписании движения поездов не было, состав не мешал ничему", - пояснил представитель регионального главка МЧС.

По данным пресс-службы МЧС РФ, столкновение поезда "Ласточка", следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Суоярви, с грузовиком "Урал" произошло на железнодорожном переезде в Лахденпохском районе республики. Пострадали три человека, находившиеся в грузовике. Они были доставлены в центральную районную больницу Сортавалы. Состояние одного из них, предварительно, оценивается как тяжелое. В пассажирском поезде погибших и пострадавших нет.