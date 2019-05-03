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Лаборатория Россельхознадзора в Орле продолжит работу в обычном режиме после пожара

Сотрудники лаборатории ведут уборку помещений, которые были залиты в результате тушения пожара

ТАСС, 3 мая. Центральная научная ветлаборатория регионального управления Россельхознадзора в Орле, где накануне произошел пожар, продолжит работу в обычном режиме после праздников, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Ольга Чанова.

"Орловский филиал центральной научной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, где накануне произошел пожар, продолжит работу после праздников в штатном режиме. В настоящий момент силами сотрудников лаборатории ведется уборка помещений, которые были залиты в результате тушения", - сказала она.

Чанова уточнила, что очаг возгорания располагался на третьем этаже, а лаборатория со специальным оборудованием находится ниже, ее помещения не пострадали.

Пожар возник в здании лаборатории в середине дня 2 мая. Ликвидировать возгорание удалось лишь около 22 часов. Площадь возгорания составила 400 кв.м.

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