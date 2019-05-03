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Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали

Его тушили в течение пяти часов

КРАСНОДАР, 3 мая. /ТАСС/. Пожарные в Краснодаре ликвидировали возгорание камыша и сухой растительности на площади 1 га в парке "Большой солнечный остров". Об этом сообщили журналистам в пятницу в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что около 16:30 мск произошло возгорание камыша и сухой растительности в парке "Большой солнечный остров" в Краснодаре. Площадь пожара составляла 1 га, угрозы распространения огня на жилой сектор не было.

"В 21:41 мск [объявлена] ликвидация пожара на территории "Большого солнечного острова", город Краснодар", - говорится в сообщении ведомства.

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РоссияКраснодарский край
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