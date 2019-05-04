Два стендап-комика погибли в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Два участника всероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщил ТАСС в субботу основатель объединения стендап-комиков по Краснодарскому краю Леонид Кулаков.

"Денис Маловичко и Елена Зуева ехали на выступление на Bla-bla-car (сервис по перевозке пассажиров), произошла авария. Они ехали на рабочую вечеринку в Краснодар, должны были выступать в нескольких местах. Они были участниками Майкопского стендап-клуба", - сказал Кулаков.

Он добавил, что у Дениса Маловичко остались жена и двое детей, Елена Зуева была в разводе, детей у нее не было.

Чемпион высшей лиги КВН в составе команды "Утомленные солнцем", экс-президент "Камеди клаб" Геннадий Жирнов сообщил ТАСС, что Денису Маловичко было 35 лет, он играл в КВН в сборной Адыгейского госуниверситета, был победителем кубка Абхазии (2003 год), работал преподавателем английского языка.

3 мая в районе поселка Верхневеденеевский произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей марки Hyundai, которые после столкновения загорелись. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Hyundai Verna. Погибли пять человек. Предполагаемый виновник ДТП находится в больнице, возбуждено уголовное дело.