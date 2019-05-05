Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

ТАСС, 5 мая. Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

"Дым в Хабаровск принесло от крупных очагов природных пожаров в Нанайском районе северо-восточным ветром. Видимость ухудшилась до 6 км", - сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

В воздухе ощущается запах гари. По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в воскресенье в регионе зарегистрирована 91 термическая аномалия.

Ранее сообщалось, что в субботу в Хабаровском крае действовало 25 природных пожаров на площади более 2,5 тыс. га, в основном они начинаются по вине человека.

Нанайский район находится в центральной части региона, его население составляют 15,8 тыс. человек. По данным синоптиков, температура воздуха в Хабаровске в воскресенье составит до +18 градусов, ожидается дождь.