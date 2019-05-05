Суд Кувейта назначил залог в $65,7 млн для освобождения россиянки Лазаревой

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Кувейта определил залоговую сумму в 20 млн кувейтских динаров (порядка $65,7 млн по текущему курсу) для освобождения осужденной на 10 лет россиянки Марии Лазаревой. Об этом сообщил ТАСС источник.

По его данным, в воскресенье прошло очередное заседание апелляционного суда эмирата, на котором ожидалось вынесение окончательного вердикта по делу Лазаревой. Судья определил залоговую сумму в 40 млн кувейтских динаров ($131,5 млн) для россиянки и ее кувейтского коллеги Саида Дашти, также отбывающего наказание в тюрьме Кувейта. Следующее заседание суда ожидается 9 июня. Сторона защиты пока не прокомментировала новые условия для выхода Лазаревой.

Россиянка Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы по обвинению в растрате государственных средств логистического хаба. При этом команда защитников рассчитывает на пересмотр дела, о чем 27 февраля сообщила ее адвокат Екатерина Духина.

В ходе визита в эмират глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с властями Кувейта ситуацию с Лазаревой и передал просьбу о необходимости обеспечить законные права россиянки. В свою очередь глава кувейтского МИД Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах отметил, что его страна "уважает все свои обязательства в рамках международных договоров".

В новость была внесена правка (11:45 мск) - передается с уточнением формулировки в заголовке и лиде - определил залог для освобождения россиянки