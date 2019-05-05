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Расследование ЧП с SSJ-100
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На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Владимир Евменьков сообщил, что он не пострадал

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Глава администрации закрытого города Североморска - закрытого города Мурманской области - Владимир Евменьков, находившийся на борту самолета SS-100, горевшего в Шереметьеве, не пострадал. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Я жив, здоров, со мной все нормально", - сказал Евменьков. От дальнейших комментариев о произошедшем ЧП он воздержался.

Источник в экстренных службах в свою очередь сообщил, что Евменьков отравился угарным газом. "Мэр Североморска Мурманской области 47-летний Владимир Евменьков летел рейсом из Москвы в Мурманск. Он пострадал во время эвакуации: отравился угарным газом", - сказал собеседник агентства. По его словам, чиновнику оказали медпомощь и отпустили для амбулаторного лечения.

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В Следственном комитете подтвердили гибель 13 человек, в том числе двоих детей. По данным Минздрава, семь человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В новость в 23:35 мск внесена новая информация, добавлен комментарий мэра Североморска

Теги
РоссияМурманская областьРасследование ЧП с SSJ-100
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