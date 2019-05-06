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Расследование ЧП с SSJ-100
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Еще трое пострадавших в Шереметьево поступили в институт Склифосовского

Их жизни ничего не угрожает, утверждают в Департаменте здравоохранения Москвы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Еще три человека, пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево в Москве, доставлены в институт Склифосовского, угрозы их жизни нет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

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Там рассказали, что они находятся в отделении реанимации ожогового центра в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что таким образом, в настоящее время в институте Склифосовского находятся четыре пострадавших в авиакатастрофе.

По последним данным, всего госпитализировано 9 человек. При этом, по информации подмосковного Минздрава, в больницах региона в настоящий момент не остается пострадавших в авиакатастрофе, все переведены в медучреждения столицы - институт хирургии им. Вишневского и институт Склифосовского. Ранее сообщалось, что в медучреждения Подмосковья были госпитализированы пять человек.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек, в воскресенье аварийно приземлился и загорелся в аэропорту Шереметьево. По последним данным, 41 человек погиб.

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