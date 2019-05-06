В больницах остаются девять пострадавших в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Девять пострадавших при ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево находятся в больницах города Москвы. Состояние троих оценивается как тяжелое, еще шестерых - как средней степени тяжести. Об этом в пресс-службе Минздрава России сообщили журналистам в понедельник.

"По состоянию на 10 утра госпитализировано девять пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. Из них двое в тяжелом состоянии и двое средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом [состоянии], трое - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении. Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр Федерального медико-биологического агентства.

В Минздраве добавили, что вся необходимая помощь оказывается в полном объеме. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в понедельник планирует лично осмотреть пострадавших.

Ранее министр здравоохранения РФ отмечала, что у всех госпитализированных травмы связаны в основном с отравлением продуктами горения, а также с повреждением дыхательных путей, возникающим в результате воздействия на них горячего воздуха, пара или дыма. Всего за амбулаторной помощью в понедельник обратились 14 человек. При этом, по словам Скворцовой, число обратившихся за помощью может увеличиться.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.