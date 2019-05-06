В авиакатастрофе в Шереметьево погибла сотрудница мурманского правительства

ТАСС, 6 мая. Сотрудница правительства Мурманской области Алена Мартынова погибла авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, где самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Мурманск, совершил аварийную посадку. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Мурманска.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Да, подтверждается информация. Это Алена Мартынова, ранее она возглавляла городской комитет по делам молодежи. В последнее время она работала в правительстве Мурманской области", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о том, подтверждается ли информация о гибели Мартыновой.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, до настоящего времени Мартынова работала в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.