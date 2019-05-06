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Расследование ЧП с SSJ-100

В авиакатастрофе в Шереметьево погибла сотрудница мурманского правительства

В пресс-службе администрации Мурманска уточнили, что Алена Мартынова ранее возглавляла городской комитет по делам молодежи

ТАСС, 6 мая. Сотрудница правительства Мурманской области Алена Мартынова погибла авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, где самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Мурманск, совершил аварийную посадку. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Мурманска.

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"Да, подтверждается информация. Это Алена Мартынова, ранее она возглавляла городской комитет по делам молодежи. В последнее время она работала в правительстве Мурманской области", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о том, подтверждается ли информация о гибели Мартыновой.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, до настоящего времени Мартынова работала в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

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РоссияМурманская областьРасследование ЧП с SSJ-100
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