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Расследование ЧП с SSJ-100

Для опознания погибших в катастрофе в Шереметьево назначены ДНК-экспертизы

Как сообщили в СК, с места происшествия изымают документы и вещи пассажиров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ назначил генетические экспертизы для опознания погибших в результате возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41 человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы", - сказала она. На данный момент признаны потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники пострадавших.

"На месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи центрального аппарата ведомства и криминалисты Главного управления криминалистики СК России с опытом расследования подобных происшествий. Следователи изымают с места происшествия документы и вещи пассажиров, которые после проведения необходимых процессуальных действий будут переданы пострадавшим и близким погибших", - отметила Петренко.

Совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета производится дополнительный осмотр взлетной полосы и фюзеляжа самолета. "Также совместно с представителями МАК изъяты для изучения речевой и параметрические бортовые самописцы. Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения", - сказала представитель СК.

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РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
Онлайн
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