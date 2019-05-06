В результате катастрофы в Шереметьево пострадал гражданин Украины

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Гражданин Украины, по предварительной информации, оказался среди раненых в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Согласно предварительной информации, среди пассажиров был гражданин Украины, который травмирован и сейчас находится в больнице", - процитировало агентство УНИАН Кирилича. При этом он подчеркнул, что подтверждения этой информации от российской стороны пока не получено.

Самолет SSJ-100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.