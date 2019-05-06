В Орле устранили аварию на трубопроводе, из-за которой 100 тыс. человек остались без воды

ОРЕЛ, 6 мая. /ТАСС/. Авария на трубопроводе, из-за которой 6 мая порядка 100 тыс. жителей Орловской области остались без холодной воды, устранена. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС по Орловской области.

"В Орле завершились восстановительные работы по устранению аварии на трубопроводе в Заводском районе города Орла, которая произошла сегодня днем. Производится повышение давления в системе и осмотр места утечки", - говорится в сообщении.

Заместитель главного инженера муниципального унитарного предприятия "Орелводоканал" Валерий Коньшин сообщил ТАСС, что трубопровод этой же сети прорвало возле ТМК "Гринн" в январе 2019 года. Причиной аварии стал износ системы. Замены трубопровода, снабжающего Заводской и Северный районы Орла, будет недостаточно, необходимы "закольцовка" этого трубопровода и строительство второй сети. Проект сетей водоснабжения будет разрабатываться в ближайшее время.

Сообщение о прорыве на трубопроводе поступило в 12:15 мск в Центр управления в кризисных ситуациях. Руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин отметил, что жителям Заводского района организован подвоз воды.