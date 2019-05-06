Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву

МОСКВА, 6 мая./ТАСС/. Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор будет оглашен 8 мая в 14:00 мск", - сказала судья.

В понедельник в ходе прений сторон прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева - к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Двум другим фигурантам дела о драках в центре Москвы - Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину - прокурор просит назначить один год и пять месяцев колонии и один год и шесть месяцев колонии соответственно.

Адвокаты фигурантов дела просили исключить из обвинения квалификацию о том, что действия были совершены "группой лиц" и "из хулиганских побуждений", и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Последние слова

Подсудимые выступили в суде с последним словом, извинившись перед потерпевшими и своими семьями.

"Хочу сказать, что в той части, в которой заявил мой защитник, я признаю свою вину [в эпизоде с водителем Виталием Соловчуком] и раскаиваюсь. Хочу еще раз принести свои извинения потерпевшему, своей семье, которая пострадала больше меня", - сказал Мамаев, добавив, что наказание, которое он и другие подсудимые "уже отбыли в СИЗО, скорее всего, оно заслужено" и является достаточным. "Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт - нахождение в СИЗО с каждым днем отдаляет нас от этой цели", - подчеркнул он.

Кокорин еще раз принес свои извинения одному из потерпевших - чиновнику Минпромторга Денису Паку. "Я бы еще раз хотел извиниться перед Паком. Свою вину мы признали полностью, кроме хулиганства. Хотел бы извиниться перед обществом, перед командой, перед тренерским штабом, перед руководством, перед своей семьей. То время, которое мы пробыли в СИЗО, для нас стало уроком на всю жизнь. Было о чем подумать, воспроизвести какие-то моменты", - сказал футболист.

В новость были внесены изменения (23:00 мск) - добавлена информация по тексту.