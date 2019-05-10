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Из ТЦ "Клен" на северо-востоке Москвы эвакуировали 1000 человек из-за угрозы взрыва

В ТЦ выехали кинологи

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Около 1000 человек эвакуированы из торгового центра "Клен" на северо-востоке Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи выехали в торговый центр "Клен" в Староватутинском проезде, 14, после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Из здания на время проверки эвакуированы порядка 1000 человек", - сказал собеседник агентства.

Это уже второй за вечер торговый центр, который проверяют на наличие взрывных устройств. Ранее в оперативные службы поступило сообщение об угрозе взрыва в кинотеатре в торговом центре "Бум" на юго-востоке Москвы. На время проверки из кинотеатра были эвакуированы 70 человек, угроза оказалась ложной.

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