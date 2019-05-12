В Ростовской области семь квартир повреждены в результате взрыва бытового газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Взрыв газа в доме в поселке Чистоозерный Ростовской области повредил в общей сложности семь квартир, две из них пострадали особенно серьезно. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в администрации Богдановского сельского поселения, в состав которого входит поселок.

"Две квартиры [на втором этаже] полностью повреждены, частично повреждены еще пять квартир", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в диспетчерской аварийной газовой службы района, в доме центральная газификация. С начала года жалоб от жильцов не поступало.

"Поврежденных газопроводов и газовых приборов мы не обнаружили. Плиту выбило взрывом, она лежала, но совершенно целая, ничего поврежденного нет, газопроводы тоже не повреждены - абсолютно в исправном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Девять человек находятся в пункте временного размещения, который организовали в Богдановской участковой больнице. По данным местных властей, некоторые жильцы поврежденного дома расположились у родственников.

На место происшествия прибыл заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. "Вопрос [о компенсациях] решается", - добавили в поселковой администрации.

Сообщение о взрыве в двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м. По последним данным МЧС, погибли два человека, в том числе ребенок. Пострадали двое, в том числе в тяжелом состоянии госпитализирована пожилая женщина.

Существует угроза обрушения в здании, в связи с чем работа спасателей осложнена. Сейчас дом отключен от газоснабжения. Конструкции здания обследуют на прочность с помощью комплекса "Стрела-П", который уже направлен на место происшествия.

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