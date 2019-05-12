Reuters: число жертв нападения на отель в Пакистане возросло до пяти

ТАСС, 12 мая. По меньшей мере пять человек погибли при нападении трех вооруженных боевиков на гостиницу в городе Гвадар на юге Пакистана в субботу. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу армии страны.

По данным агентства, среди погибших три сотрудника сил безопасности отеля, один служащий гостиницы и представитель ВМС. Ранее сообщалось, что жертвой атаки стал один охранник.

Отмечается, что все постояльцы были эвакуированы, после чего силы безопасности провели операцию по зачистке. В результате все трое нападавших были ликвидированы.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил нападение, назвав его "попыткой подорвать экономические проекты и процветание [Пакистана]".

В субботу трое вооруженных боевиков напали на гостиницу Pearl Continental в Гвадаре. Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана".