Аэропорт Казани возобновил работу после сообщения о "минировании"

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Казань возобновил работу после проверки информации о заложенном на борту самолета взрывном устройстве. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как ранее сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова, один из пассажиров рейса Казань - Домодедово, предварительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал говорить своим друзьям, которые также находились в салоне, о том, что в самолете заложена бомба. При этом, по словам Ивановой, эвакуация аэропорта не проводилась.

"В 22:10 мск в Международный аэропорт Казань поступило сообщение от командира воздушного судна о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы в соответствии с планом транспортной безопасности. После проведенной проверки специальными службами, в том числе, кинологическими подразделениями полиции, аэропорт возобновил работу в 23:35 мск", - сказал собеседник агентства в пресс-службе аэропорта.