Источник: МАК направил в Росавиацию информацию о ходе расследования авиакатастрофы SSJ-100

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) направил в Росавиацию донесение об авиационном происшествии комиссии МАК с информацией о ходе расследования катастрофы самолета SSJ-100 "Аэрофлота", которая произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к расследованию.
"Сегодня в Росавиацию направлено последующее донесение об авиационном происшествии комиссии Межгосударственного авиационного комитета с информацией о ходе расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet боротовой номер RA-89098 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, - сказал он. - Учитывая, что первичную сертификацию самолета Sukhoi Superjet в предыдущие годы также проводил МАК, Росавиация незамедлительно затребовала в МАК предоставление ей всей документации по результатам сертификационных испытаний данного воздушного судна для перепроверки и проведения дополнительного анализа".
Ранее полномочия по сертификации воздушных судов принадлежали МАК. В 2015 году правительство РФ перераспределило их между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией.
Как сообщалось ранее, МАК обнародует предварительный доклад о причинах катастрофы в Шереметьево до конца мая.