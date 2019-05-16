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Расследование ЧП с SSJ-100
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Источник: МАК направил в Росавиацию информацию о ходе расследования авиакатастрофы SSJ-100

Комитет обнародует предварительный доклад о причинах катастрофы в Шереметьево до конца мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) направил в Росавиацию донесение об авиационном происшествии комиссии МАК с информацией о ходе расследования катастрофы самолета SSJ-100 "Аэрофлота", которая произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к расследованию.

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"Сегодня в Росавиацию направлено последующее донесение об авиационном происшествии комиссии Межгосударственного авиационного комитета с информацией о ходе расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet боротовой номер RA-89098 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, - сказал он. - Учитывая, что первичную сертификацию самолета Sukhoi Superjet в предыдущие годы также проводил МАК, Росавиация незамедлительно затребовала в МАК предоставление ей всей документации по результатам сертификационных испытаний данного воздушного судна для перепроверки и проведения дополнительного анализа".

Ранее полномочия по сертификации воздушных судов принадлежали МАК. В 2015 году правительство РФ перераспределило их между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией.

Как сообщалось ранее, МАК обнародует предварительный доклад о причинах катастрофы в Шереметьево до конца мая.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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