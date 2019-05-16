В Уфе главе стройфирмы, обвиняемому в краже 2 млрд рублей, назначили домашний арест

УФА, 16 мая. /ТАСС/. Суд в Уфе поместил под домашний арест главу уфимской строительной фирмы ООО "Килстройинвест", который обвиняется в хищении 2 млрд рублей у дольщиков. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат фигуранта Сергей Ефимов.

"Дмитрию Комлеву назначен домашний арест до 27 июня на время следствия", - сказал он.

После заседания суда, обвиняемый заявил, что работы по строительству жилого комплекса ведутся. "1 июня по графику будет сдано три дома, очистные сооружения будут запущены, предварительно, 1 сентября еще два дома. До конца года в "Миловском парке" планируется сдать 900 квартир", - сказал он, добавив, что намерен обжаловать сегодняшнее решение суда.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении Комлева за хищение денег участников долевого строительства жилого комплекса "Миловский парк" в Уфимском районе республики, причинение имущественного ущерба и невыплату налогов. Следствием установлено, что в период с 2013 по 2017 годы руководство ООО "Килстройинвест" получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс. граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК "Миловский парк" в размере свыше 2 млрд рублей.

По данным из открытых источников, жилой комплекс "Миловский парк" возводился в экологически чистом районе площадью 206 га с прудом и парком на западе Уфы между микрорайонами Дема и Затон. Общая площадь жилья должна была составить более 500 тыс. кв. м, рассчитанных на 18 тыс. человек. часть из 14 кварталов планировалось ввести поэтапно со второго квартала 2015 года до второго квартала 2017 года.