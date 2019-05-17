Полиция назначила экспертизу по делу об отказе в химиотерапии жительнице Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Полиция назначила проведение судебно-медицинской экспертизы по делу об отказе в курсе химиотерапии для онкобольной жительницы Севастополя Елены Красулиной, которая впоследствии умерла. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу Севастополю.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту неоказания помощи больному, оно находится в производстве. В настоящее время назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы", - сказал собеседник агентства.

В четверг на медиафоруме ОНФ с участием президента РФ Владимира Путина была показана часть телевизионного сюжета о женщине, которой отказали в химиотерапии в Севастополе после операции в Москве. Как сообщила одна из участниц форума, пациентка впоследствии умерла дома, так и не получив эту помощь, а в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после выхода телесюжета, никто пока не наказан. Президент пообещал разобраться в ситуации.