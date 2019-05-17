Врачи обнаружили инфекцию у 34 жителей Новоульяновска

УЛЬЯНОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Инфекция выявлена у 34 жителей города Новоульяновска, в том числе у 27 детей. Об этом в пятницу сообщила на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель министра здравоохранения региона Инна Чигирева.

Ранее прокуратура Ульяновской области сообщала о заболевании 30 человек, в том числе 23 детей. По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, все обратившиеся связывают заболевание с употреблением сырой воды.

"На сегодняшний день мы ставим диагноз 34 пациентам, которые обратились в течение 15 и 16 мая в Новоульяновскую городскую больницу. Из 34 пациентов - 27 детей и семь взрослых", - сказала она.

Чигирева уточнила, что 29 человек доставили в Новоульяновскую городскую больницу, в их числе 22 ребенка и семь взрослых. Еще двоих детей отправили в детскую инфекционную больницу в Ульяновске. "Трое взрослых находятся на амбулаторном лечении, у них легкое течение заболевания", - добавила она.

По словам заместителя министра, у всех госпитализированных - среднетяжелое течение заболевания. "На сегодняшний день у всех положительная динамика, температура снижена, проявления болезни уже практически нет. Тяжелых случаев заболевания не выявлено", - отметила она.

По ее словам, результаты анализов у первых девяти госпитализированных выявили норовирус.

"У первых девяти поступивших пациентов анализы уже готовы - это норовирус. Норовирус распространяется часто, бывает водный путь и также контактно-бытовой путь", - сказала она.

Чигирева уточнила, что инфекция не распространяется воздушно-капельным путем. "При общении передача возможна только через грязные руки", - пояснила заместитель министра. По ее словам, заболевшим назначено необходимое лечение. "Все препараты есть в наличии", - отметила Чигирева.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Диляра Хакимова сообщила ТАСС, что одна из предварительных причин вспышки инфекции в Новоульяновске - ремонтные работы на водопроводе. Ведомство направило предписания о назначении дополнительных исследований воды в городе.

В новость были внесены изменения (16:33 мск) - добавлены подробности.