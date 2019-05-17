После ДТП в Волгограде четыре человека находятся в тяжелом состоянии

ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Состояние четырех человек из 15 госпитализированных в пятницу после столкновения маршрутки с большегрузом "МАЗ" в Волгограде оценивается как тяжелое. Об этом сообщила журналистам Наталья Панина - главный врач волгоградской больницы №7, куда были доставлены пострадавшие.

"Из 15 госпитализированных после ДТП четверо в тяжелом состоянии, трое в состоянии травматологического шока, остальные находятся в среднем и удовлетворительном состоянии",- сказала Панина.

По ее словам, "основной характер травм - переломы верхних и нижних конечностей, у одного из пострадавших подозревается внутреннее кровотечение в результате разрыва селезенки". Все врачи на месте, кроме того, были вызваны дополнительные бригады, добавила главврач.

Ранее замгубернатора Волгоградлской области Владимир Шкарин заявил журналистам, что жизни всех 15 госпитализированных ничего не угрожает, помощь оказывается в полном объеме, все необходимые медикаменты имеются.

В областном главке МВД сообщили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. По данным полиции, авария произошла в пятницу в 19:30 (18:30 мск) в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте. По уточненным данным, транзитный "МАЗ" столкнулся с маршруткой номер 15С, которая от удара врезалась в столб. Со слов водителя большегруза, у машины отказали тормоза.