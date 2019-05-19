В МИД РФ сообщили, что россияне не пострадали при взрыве у туристического автобуса в Каире

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате теракта, совершенного у строящегося Большого египетского музея в Каире в момент проезда туристического автобуса. Об этом в воскресенье сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"17 человек получили ранения, среди них граждане Египта и ЮАР. Предварительно, россиян среди пострадавших нет", - говорится в сообщении центра в Twitter.

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, расположенного вблизи пирамид Гизы. Бомба взорвалась в тот момент, когда рядом проезжал автобус с туристами.