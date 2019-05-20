Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после критики ведомства властями

УФА, 20 мая. /ТАСС/. Инспектор управления Роспотребнадзора по Башкирии совершила суицид после критики работы ведомства властями региона. Об этом в понедельник сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров предъявил через социальные сети претензии управлению Роспотребнадзора по республике, после того как ведомство закрыло из-за нарушений одно из кафе в Башкирии. Хабиров сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что не готов работать с командой республиканского Роспотребнадзора, и поручил направить материалы о внеплановых проверках бизнеса в прокуратуру.

"Произошла трагедия, по-другому не могу назвать. Я не знаю, что там произошло, это темная история, на мой взгляд, я прошу также следственные органы рассмотреть [инцидент], инспектор, который осуществлял проверку, погиб. Она покончила с собой", - сказал он, добавив, что возмущен происходящим в ведомстве.

Хабиров также упомянул, что погибшая присутствовала на встрече в администрации главы республики, где обсуждалась жалоба местного предпринимателя на действия управления Роспотребнадзора по Башкирии. Руководитель региона выразил соболезнования родственникам женщины.