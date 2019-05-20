СК начал проверку после гибели трех человек при хлопке паров топлива на АЗС в Серпухове

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели трех человек в результате хлопка газового оборудования на недействующей автозаправочной станции в Серпухове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в ГСУ.

Днем в понедельник на недействующей АЗС в Серпухове произошел хлопок. В результате погибли трое мужчин, еще один пострадавший госпитализирован. Предварительно установлено, что погибшие осуществляли сварочные работы, использую при этом газовое оборудование. "В ходе производства работ произошел хлопок указанного оборудования. Приняты меры к установлению личности погибших", - сообщили в ГСУ.