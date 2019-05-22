Сбежавший из владимирской колонии осужденный задержан в Кольчугине

ВЛАДИМИР, 22 мая. /ТАСС/. Осужденный, накануне сбежавший с участка колонии-поселения при исправительной колонии Владимира, задержан в Кольчугине. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе УФСИН РФ по Владимирской области.

О пропаже мужчины стало известно утром 21 мая. Мужчина, проживавший в Кольчугине, был осужден в 2005 году на 17,5 года за совершение нескольких преступлений, включая разбой и убийство. В 2018 году решением суда он был переведен на участок колонии-поселения.

"22 мая в г. Кольчугино в 11:00 оперативными сотрудниками УФСИН России по Владимирской области был задержан осужденный 1981 года рождения, совершивший побег утром 21 мая с участка колонии-поселения при ИК-3 г. Владимира", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, преступник был задержан благодаря совместным слаженным действиям с сотрудниками полиции при взаимодействии с другими органами.