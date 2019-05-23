В Магадане возбудили еще два дела на полицейских из отдела по борьбе с коррупцией

МАГАДАН, 23 мая. /ТАСС/. Еще два уголовных дела были возбуждены в отношении бывших сотрудников ОБЭП ОМВД России по Магадану. Как сообщается в четверг на сайте регионального следственного управления СК РФ, такое решение было принято после выявления дополнительных фактов - в частности, легализации полученного преступным путем имущества.

"На основании доказательственной базы, полученной в ходе следствия, а также в результате совместной оперативной работы сотрудников УФСБ России по Магаданской области и отдела собственной безопасности регионального УМВД, были выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемых. По данным фактам возбуждены два уголовных дела в отношении вышеуказанных сотрудников полиции: по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взятки, а также по п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ за легализацию имущества, полученного преступным путем. По делу продолжается сбор доказательственной базы", - сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, по указанным фактам проведена служебная проверка, по ее результатам было решено уволить полицейских как совершивших проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Непосредственных руководителей подозреваемых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось о трех уголовных делах в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими преступления и противодействию коррупции отдела МВД России по городу Магадану Андрея Величко и его подчиненного, старшего оперуполномоченного подразделения Виктора Удалых. Следователи СУ СК России по Магаданской области предъявили им обвинение в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году один из обвиняемых через посредника получил взятку в сумме 2 млн 300 тыс. рублей от предпринимателя, занимающегося грузовыми перевозками. Как считают следователи, таким образом планировалось оплатить отказ полицейских от выявления случая неуплаты предпринимателем дорожных взносов.