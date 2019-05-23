Задержанные в Астрахани радикалы планировали атаки с применением самодельной взрывчатки

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Трое участников праворадикальной группы, задержанные в Астрахани, планировали нападения с применением самодельных взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Задержаны три активных члена молодежного неформального объединения праворадикального толка, преступная деятельность которых была направлена на совершение насильственных преступлений экстремистского характера, в том числе с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств", - подчеркнули в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные пропагандировали националистическую идеологию, осуществляли вербовку и координацию деятельности новых участников группировки, организовывали и проводили тактические тренировки с использованием военной экипировки, изготавливали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства.

"Задержанные дают признательные показания", - сообщили в ФСБ.

По 13 адресам были проведены обыски, в ходе которых изъяты шесть емкостей различного объема, наполненных смесью, которую специалисты-взрывотехники отнесли к аммиачно-селитренным взрывчатым веществам. Кроме того, обнаружено самодельное зажигательное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатых веществ и самодельное взрывное устройство, макеты огнестрельного оружия, гильзы различного калибра, дымовые шашки, экстремистская атрибутика. Сотрудники правоохранительных органов также изъяли средства коммуникации и электронные носители информации, содержащие документальное подтверждение участия задержанных в инкриминируемых преступлениях.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что в Астраханской области задержаны трое подозреваемых в создании экстремистского сообщества. По материалам регионального УФСБ в отношении двух жителей Астрахани и одного жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества").

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