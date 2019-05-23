Движение на серой ветке метро Москвы полностью вошло в график

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. График движения поездов полностью восстановлен на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро после сбоя, сообщается в четверг на странице московского департамента транспорта в Twitter.

В четверг вечером движение поездов на северном участке серой линии было прервано в обоих направлениях. По данным метро, движение отсутствовало 35 минут. В тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" остановились три состава. На обе станции были направлены представители экстренных служб. Медицинская помощь никому не потребовалась, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС Москвы. До момента восстановления движения наземный транспорт в районе станций "Бибирево" и "Алтуфьево" работал бесплатно.

По данным метрополитена, причиной случившегося стала поломка состава. Анализ ситуации будет проведен в ближайшее время.

В метро уточнили, что проблема была с составом серии 760. Как следует из материалов столичной подземки, электропоезд модели 81-760 "Ока" выпускался заводом ОАО "Метровагонмаш" с 2010 года и Тверским вагоностроительным заводом с 2011 по 2016 годы. Сейчас поезда данной модели курсируют по Большой кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской и Калининской линиям.

Не первый сбой

Во вторник вечером движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено в связи с остановившимся в тоннеле поездом. Из заблокированных в тоннеле трех поездов вспомогательным подвижным составом был эвакуирован 1041 пассажир. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, эвакуация длилась около трех часов, что было связано с соображениями безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.

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