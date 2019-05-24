В Уфе оштрафовали кафе, после проверки которого покончила с собой инспектор

УФА, 24 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 30 тыс. рублей кафе, владелец которого ранее пожаловался властям Башкирии на действия управления Роспотребнадзора, запретившего работу заведения за обнаруженные нарушения. Об этом ТАСС сообщила представитель суда Анжелла Сафиуллина.

"Постановлением от сегодняшнего числа ООО "Ферма" признана виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ), назначен штраф в сумме 30 тыс. рублей", - сказала Сафиуллина.

В прокуратуре Башкирии пояснили ТАСС, что заведение сможет продолжить работу. "Решение Роспотребнадзора о приостановлении деятельности кафе "Ферма" являлось обеспечительной мерой до решения суда. Суд вынес решение о наложении штрафа на заведение", - рассказала старший помощник прокурора Башкирии по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова.

Решение суда вступит в силу через 60 дней, добавили в суде.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров предъявил претензии управлению Роспотребнадзора по республике, после того как ведомство закрыло из-за нарушений одно из уфимских кафе. Хабиров сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что не готов работать с командой республиканского Роспотребнадзора, и поручил направить материалы о внеплановых проверках бизнеса в прокуратуру. Позднее инспектор Роспотребнадзора, проводившая проверку, совершила суицид.