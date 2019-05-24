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Взрыв на пешеходной улице в Лионе

Посольство РФ не располагает данными о россиянах среди пострадавших при взрыве в Лионе

По предварительным данным, при взрыве пострадали 10 человек

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Российское посольство во Франции пока не обладает информацией о наличии граждан РФ среди пострадавших после взрыва, произошедшего в Лионе в пятницу, консульский отдел следит за ситуацией. Об этом российское диппредставительство сообщило на своей странице в Twitter.

"На данный момент посольство не располагает сведениями о том, есть ли в числе пострадавших при взрыве на пешеходной улице в Лионе граждане России, - говорится в сообщении. - Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации. Выражаем искреннее сочувствие пострадавшим и их близким".

Взрыв произошел на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. По данным телеканала BFMTV, пострадали не менее 10 человек. Прокуратура начала расследование в связи с покушением на убийство. Следователи склоняются к версии, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

Теги
РоссияФранцияВзрыв на пешеходной улице в Лионе
Взрыв на пешеходной улице в Лионе
В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв
Пострадали не менее 13 человек, сообщает BFMTV
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