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Взрыв на пешеходной улице в Лионе

СМИ: французская полиция установила подозреваемого в организации взрыва в Лионе

Речь идет о мужчине на велосипеде, который оставил сумку возле булочной на пешеходной улице

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил сумку возле булочной на пешеходной улице в Лионе, где в пятницу произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, мужчина, подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск). Отмечается, что его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками. Тем не менее прокуратура установила его личность.

Сейчас на месте работают саперы, которые обследуют район на предмет взрывчатки. Территория вокруг пересечения улицы Виктора Гюго и Сала контролируется солдатам, которые принимают участие в антитеррористической операции Sentinelle.

Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Как сообщил BFM, прокуратура уже начала расследование в связи с покушением на убийство. По данным источников телеканала, речь идет о по меньшей мере 10 пострадавших. Посольство РФ сообщило, что пока не располагает данными о россиянах среди пострадавших после взрыва. Следователи склоняются к версии о том, что в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами.

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ФранцияВзрыв на пешеходной улице в Лионе
Взрыв на пешеходной улице в Лионе
В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв
Пострадали не менее 13 человек, сообщает BFMTV
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