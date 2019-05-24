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Взрыв на пешеходной улице в Лионе

СМИ: железнодорожный вокзал Лиона оцепили из-за бесхозной сумки

Сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции исследуют место с собакой

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки, обнаруженной в переходе к автобусам.

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Об этом в пятницу сообщила газета Le Progres через несколько часов после взрыва в Лионе.

По данным издания, сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) исследуют место с собакой.

Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию инцидента. По последним данным, пострадали не менее 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок.

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ФранцияВзрыв на пешеходной улице в Лионе
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