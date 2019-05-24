СМИ: железнодорожный вокзал Лиона оцепили из-за бесхозной сумки

Об этом в пятницу сообщила газета Le Progres через несколько часов после взрыва в Лионе.

По данным издания, сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) исследуют место с собакой.

Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию инцидента. По последним данным, пострадали не менее 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок.