СМИ: железнодорожный вокзал Лиона оцепили из-за бесхозной сумки

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки, обнаруженной в переходе к автобусам.
Об этом в пятницу сообщила газета Le Progres через несколько часов после взрыва в Лионе.
По данным издания, сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) исследуют место с собакой.
Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию инцидента. По последним данным, пострадали не менее 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок.