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Взрыв на пешеходной улице в Лионе

Премьер Франции отменил участие в мероприятии перед евровыборами из-за взрыва в Лионе

Лидеры и представители партий выражают в соцсетях слова поддержки пострадавшим и их семьям

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в связи с взрывом в Лионе отказался участвовать в последнем собрании однопартийцев, баллотирующихся в Европарламент. Об этом сообщило в пятницу AFP.

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"В связи с ситуацией в Лионе премьер-министр отменил участие в мероприятии", - приводит агентство заявление его представителя.

Тем не менее, согласно Twitter политических объединений, участники предвыборной кампании проводят в данный момент собрания в разных точках страны.

Лидеры и видные представители партий выражают в соцсетях слова поддержки пострадавшим и их семьям. Президент Франции Эмманюэль Макрон спустя чуть менее часа после взрыва принял участие в интервью с французским видеоблогером. Извинившись за несколько минут опоздания, в прямом эфире он заявил, что знает о взрыве и также обратился с поддержкой ко всем, кого это коснулось.

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ФранцияФилипп, ЭдуарВзрыв на пешеходной улице в Лионе
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