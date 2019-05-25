СМИ: взрывное устройство в Лионе могло быть приведено в действие дистанционно

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Взрывное устройство, которое в пятницу вечером сработало на пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона, было оборудовано дистанционным взрывателем. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.

Источники газеты Le Parisien также сообщают, что бомба скорее всего была приведена в действие с помощью мобильного телефона.

Кроме того, один из полицейских экспертов, опрошенных изданием, указал, что следствие в настоящий момент рассматривает различные версии, в том числе политический мотив. По его словам, преступление могло быть, в частности, связано с намеченными на воскресенье выборами в Европарламент.

При этом следователи отмечают, что взрыв был явно направлен на поражение прохожих, а не на причинение ущерба зданию. Ранее министр юстиции Франции Николь Беллубе отмечала, что контртеррористическое подразделение парижской прокуратуры начало расследование по статье "террористический сговор". Однако она подчеркивала, что "пока рано квалифицировать это [происшествие] как теракт".

Как отмечает Le Parisien, в настоящее время следователи изучают видеозаписи 500 камер, установленных в центре города. Также полиция разместила в Twitter стоп-кадр с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен подозреваемый в совершении преступления. При этом полицейские попросили местных жителей поделиться любой информацией о разыскиваемом предполагаемом преступнике.