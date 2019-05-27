СК просит арестовать сына экс-сенатора, сбившего инспектора ДПС в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Следственный комитет ходатайствует об аресте водителя, сбившего в Москве инспектора ДПС при проверке документов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

"Сегодня следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По данным СК, в ночь на 26 мая на Кутузовском проспекте инспектор ДПС остановил автомобиль Toyta под управлением молодого человека 1992 года рождения. В ходе проверки документов инспектор выявил административное правонарушение. Водитель решил скрыться и сбил сотрудника полиции, в результате чего инспектор госпитализирован с переломом.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля находился сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова. Членом Совета Федерации он был с 2007 по 2012 год, а с мая по декабрь 2012 года занимал пост министра спорта Московской области.